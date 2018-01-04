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Водку за миллион евро украли двое неизвестных в Копенгагене

В Копенгагене двое молодых людей ограбили бар и украли одну-единственную бутылку водки RussoBaltique, стоимость которой составляет 1 млн. евро. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на датское издание The Local.

Нападение на бар было совершено ранним утром 3 января. Двое неизвестных ворвались в бар, забрали бутылку и покинули помещение. Их зафиксировала камера наблюдения, однако лица нападавших были закрыты платком, а на лоб надвинута кепка. Преступники объявлены в розыск.

Владелец кафе Брайан Ингберг рассказал, что выкупил эту бутылку около шести месяцев назад у кого-то в России. Она стала «вишенкой на торте» его коллекции алкоголя, которая насчитывает более 1200 бутылок. 

Бутылка водки сделана из пуленепробиваемого стекла и помещена в золотой корпус из монет начала прошлого века, а двуглавый орел, размещенный на крышке, инкрустирован бриллиантами. Этим объясняется ее высокая стоимость. 

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