Водку за миллион евро украли двое неизвестных в Копенгагене

10:01, 04 января 2018, ПАИ

В Копенгагене двое молодых людей ограбили бар и украли одну-единственную бутылку водки RussoBaltique, стоимость которой составляет 1 млн. евро. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на датское издание The Local.

Нападение на бар было совершено ранним утром 3 января. Двое неизвестных ворвались в бар, забрали бутылку и покинули помещение. Их зафиксировала камера наблюдения, однако лица нападавших были закрыты платком, а на лоб надвинута кепка. Преступники объявлены в розыск.

Владелец кафе Брайан Ингберг рассказал, что выкупил эту бутылку около шести месяцев назад у кого-то в России. Она стала «вишенкой на торте» его коллекции алкоголя, которая насчитывает более 1200 бутылок.

Бутылка водки сделана из пуленепробиваемого стекла и помещена в золотой корпус из монет начала прошлого века, а двуглавый орел, размещенный на крышке, инкрустирован бриллиантами. Этим объясняется ее высокая стоимость.