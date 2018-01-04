0
09:17
День Ньютона отмечается 4 января
16:00
Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
14:04
Главные слова - 2017: Часть 3-я, от «Находки» до «Школы»
12:29
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
20:59
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
16:31
Главные слова - 2017: Часть 2-я, от «Ждуна» до «Мусора»
16:29
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
Еще новости
Общество

Спиртное пытался похитить мужчина с ножом из магазина в Печорах

В Печорах сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который пытался проникнуть на охраняемый объект. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования в городе Печоры экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что на охраняемом объекте – магазине на улице Юрьевской сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили на оконной раме обнаружили следы повреждения.

Вскоре росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При нем был обнаружен нож. По предварительной информации, мужчина пытался проникнуть в магазин и украсть спиртное.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День Ньютона отмечается 4 января
04 января 2018
День Ньютона отмечается 4 января
Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
03 января 2018
Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
03 января 2018
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
02 января 2018
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
02 января 2018
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
На прогулку с собаками приглашает псковичей зоозащитная организация «Шанс»
02 января 2018
На прогулку с собаками приглашает псковичей зоозащитная организация «Шанс»
8 новых котельных и 260 тыс. кв. метров жилья построили в Псковской области в 2017 году
02 января 2018
8 новых котельных и 260 тыс. кв. метров жилья построили в Псковской области в 2017 году
Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 2 января
02 января 2018
Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 2 января

Идет загрузка...