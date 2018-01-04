Спиртное пытался похитить мужчина с ножом из магазина в Печорах

10:22, 04 января 2018, ПАИ

В Печорах сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который пытался проникнуть на охраняемый объект. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования в городе Печоры экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что на охраняемом объекте – магазине на улице Юрьевской сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили на оконной раме обнаружили следы повреждения.

Вскоре росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При нем был обнаружен нож. По предварительной информации, мужчина пытался проникнуть в магазин и украсть спиртное.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.