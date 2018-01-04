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Джастин Тимберлейк в феврале выпустит первый альбом за пять лет

2 февраля можно будет приобрести новый альбом Джастина Тимберлейка «Man of the Woods», который станет первым альбомов певца за пять лет. Об этом пишет Afisha Daily.

Последняя студийная работа Тимберлейка вышла в 2013 году, когда он подряд выпустил сразу «The 20/20 Experience» и «The 20/20 Experience: 2 of 2». До этого певец также выдерживал большую паузу между альбомами — тогда перерыв затянулся на долгие семь лет, на этот раз почти вдвое короче.

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