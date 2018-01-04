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Примеряющее виртуальную одежду зеркало запатентовала Amazon

Компания Amazon запатентовала дисплей-зеркало смешанной реальности для примерки виртуальных вещей. Об этом сообщает Afisha Daily.

Гаджет работает с помощью нескольких камер, прожекторов, дисплеев, зеркал и света, которые все вместе позволяют дополнить движущееся изображение в зеркале слоем пикселей в режиме реального времени. Благодаря этому пользователь получает возможность не только примерить виртуальную одежду, но еще и узнать, как она будет смотреться в конкретной локации: тот или иной купальник на пляже, платье — в концертном зале или на танцплощадке и так далее. Зеркало-дисплей от Amazon способно изменять задний фон изображения.

«Когда пользователь смотрит в зеркало, вместе с реальным отражением он видит дополнительные изображения с дисплея устройства. Эти объекты выглядят абсолютно так же как те, которые реально отражаются в зеркале», — рассказали создатели проекта.

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