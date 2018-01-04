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Общество

Полиция призывает псковичей быть осторожными на дорогах из-за непогоды

Управление МВД России по Псковской области предупреждает псковичей об опасности на дорогах в связи с непогодой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ухудшается видимость на трассах, а транспортные средства становятся менее управляемыми. При таких обстоятельствах риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. В связи с этим водители должны понимать, что следует принимать дополнительные меры безопасности.

«Водителям важно выбирать оптимальный скоростной режим, увеличивать дистанцию до идущих впереди автомобилей, соблюдать требования безопасности при совершении маневров. В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Выезжая на работу или по другим делам, постарайтесь иметь определенный запас времени, чтобы не  спешить в пути, поскольку именно спешка зачастую подводит   даже  водителей  со стажем», - отметили стражи порядка. 

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