Полиция призывает псковичей быть осторожными на дорогах из-за непогоды

10:44, 04 января 2018, ПАИ

Управление МВД России по Псковской области предупреждает псковичей об опасности на дорогах в связи с непогодой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ухудшается видимость на трассах, а транспортные средства становятся менее управляемыми. При таких обстоятельствах риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. В связи с этим водители должны понимать, что следует принимать дополнительные меры безопасности.

«Водителям важно выбирать оптимальный скоростной режим, увеличивать дистанцию до идущих впереди автомобилей, соблюдать требования безопасности при совершении маневров. В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Выезжая на работу или по другим делам, постарайтесь иметь определенный запас времени, чтобы не спешить в пути, поскольку именно спешка зачастую подводит даже водителей со стажем», - отметили стражи порядка.