О безопасном использовании домовых печей напоминают специалисты псковского МЧС

12:01, 04 января 2018, ПАИ

Управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о правильной эксплуатации домовой печи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

По мнению специалистов, печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать непосредственно к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку.

Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверку и ремонт печей, провести мероприятия по ее подготовке к использованию в холодный период года (прочистить и побелить дымоход, замазать образовавшиеся трещины и щербины). Далее для безопасного использования необходимо соблюдать несколько несложных правил.

Кроме того, на полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 см из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 см.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:

-оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

-применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

-топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

-производить топку печей и каминов во время проведения в помещениях массовых мероприятий;

-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

-перекаливать печи.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы. Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раза в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Необходимо постоянно следить за техническим состоянием любого отопительного прибора. Поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений. Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой. Во избежание образования трещин в кладке, прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже 1 раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги.

«С наступлением морозов опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов», - добавили в ведомстве.