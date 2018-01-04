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Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля

Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля, который пройдет с 9 по 20 мая. Об этом сообщает портал Variety.

«Мы рады приветствовать уникальную, талантливую и уверенную актрису. Наши беседы этой осенью убедили нас, что она станет ревностным президентом, увлеченным и щедрым зрителем», — заявил президента Каннского фестиваля Пьера Лекюра и главного представителя фестиваля Тьерри Фремо.

Актриса уже отреагировала на решение организаторов фестиваля. «В течение многих лет я приезжала в Канны как актриса, продюсер… Но я никогда не приезжала сюда ради одного лишь удовольствия прикоснуться к рогу изобилия фильмов, который представляет собой этот фестиваль», — цитирует издание Nordeclair заявление Кейт Бланшетт.

Напомним, что 71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 9 по 20 мая 2018 года. 

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