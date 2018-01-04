В подтягивании, гиревом спорте и настольном теннисе соревновались псковские спасатели

13:07, 04 января 2018, ПАИ

В период Новогодних и Рождественских праздников в пожарно-спасательных гарнизонах Псковской области проводятся различные спортивные мероприятия. Среди личного состава подразделений проходят соревнования по гиревому спорту, подтягиванию, настольному теннису, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Соревнования по перетягиванию каната сейчас довольно популярны и считаются одним из наиболее интересных командных видов спорта, который развивает не только ловкость и выносливость, но и воспитывает командный дух, что так важно в пожарно-спасательном деле», - отмечают специалисты МЧС.

Кроме того, спасатели приняли участие в интеллектуальных видах спорта – в шахматах и домино. По словам сотрудников МЧС, эти дисциплины помогают пожарным принимать быстрые и нестандартные решения, ведь правильно оценить ситуацию и выработать быстрое решение — это та основа их деятельности, которая позволяет «оперативно и качественно реагировать на любые чрезвычайные ситуации и вовремя приходить на помощь там, где это необходимо».

Итоги соревнований и награждение победителей будут подведены позднее.