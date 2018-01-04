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Эксперты назвали лучший смартфон 2017 года

Лучшим смартфоном, по мнению экспертов, в 2017 году стал Samsung Galaxy S8. Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты протестировали 150 вышедших в 2017 году смартфонов в трех ценовых диапазонах и составили рейтинг лучших из них. Они отметили надежность биометрической системы защиты гаджета и широкий спектр возможностей интеллектуального помощника Bixby.

В ценовом диапазоне до 25 тыс. рублей первую строчку в рейтинге экспертов портала 4PDA занял смартфон Honor 9, а лидером в категории бюджетных смартфонов стоимостью до 12 тыс. рублей стал Xiaomi Red I Note 4x.

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