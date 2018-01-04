Латвийские власти решили депортировать двух российских журналистов
Латвийские власти решили депортировать российскую журналистку Ольгу Курлаеву и ее супруга Анатолия Курлаева, передает газета «Известия».
Как рассказала сама журналистка, обоих граждан России обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии. «Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — заявила Ольга Курлаева.
Два дня назад из страны был депортирован Анатолий Курлаев. Он является сотрудником телеканала «ТВ Центр». Ольга Курлаева — корреспондент ВГТРК.