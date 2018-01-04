Латвийские власти решили депортировать двух российских журналистов

15:57, 04 января 2018, ПАИ

Латвийские власти решили депортировать российскую журналистку Ольгу Курлаеву и ее супруга Анатолия Курлаева, передает газета «Известия».

Как рассказала сама журналистка, обоих граждан России обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии. «Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — заявила Ольга Курлаева.

Два дня назад из страны был депортирован Анатолий Курлаев. Он является сотрудником телеканала «ТВ Центр». Ольга Курлаева — корреспондент ВГТРК.