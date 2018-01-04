0
14:38
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
21:26
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
20:01
Мутко оставил РФС
22:49
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
08:39
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
21:31
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков
22:08
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
Еще новости
Страна и мир

Латвийские власти решили депортировать двух российских журналистов

Латвийские власти решили депортировать российскую журналистку Ольгу Курлаеву и ее супруга Анатолия Курлаева, передает газета «Известия».

Как рассказала сама журналистка, обоих граждан России обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии. «Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — заявила Ольга Курлаева.

Два дня назад из страны был депортирован Анатолий Курлаев. Он является сотрудником телеканала «ТВ Центр». Ольга Курлаева — корреспондент ВГТРК.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
04 января 2018
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
29 декабря 2017
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Мутко оставил РФС
25 декабря 2017
Мутко оставил РФС
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
18 декабря 2017
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России 15
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков
14 декабря 2017
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков 1
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
11 декабря 2017
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
Алексей Панин прожил два дня с бездомными на вокзале
10 декабря 2017
Алексей Панин прожил два дня с бездомными на вокзале 1

Идет загрузка...