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Страна и мир

Критическую уязвимость обнаружили в процессорах Intel

В процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, специалисты обнаружили уязвимость, которая позволяет получить доступ к личной информации.

Как пишет «Известия», опасность заключается в том, что злоумышленники могут похитить конфиденциальную информацию через обычный код в браузере.

Эксперты в области IT-технологий отметают, что исправление ошибки может снизить производительность приложений на процессорах Intel до 30%, так как именно ради скорости выполнения поставленных задач они игнорируют проверку безопасности.

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