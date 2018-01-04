Критическую уязвимость обнаружили в процессорах Intel

16:26, 04 января 2018, ПАИ

В процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, специалисты обнаружили уязвимость, которая позволяет получить доступ к личной информации.

Как пишет «Известия», опасность заключается в том, что злоумышленники могут похитить конфиденциальную информацию через обычный код в браузере.

Эксперты в области IT-технологий отметают, что исправление ошибки может снизить производительность приложений на процессорах Intel до 30%, так как именно ради скорости выполнения поставленных задач они игнорируют проверку безопасности.