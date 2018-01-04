Журналист раскрыл секрет прически Трампа

15:42, 04 января 2018, ПАИ

Журналист Майкл Вулф раскрыл секрет прически президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на книгу журналиста «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри».

По его словам, после процедуры с борьбой по облысению у американского лидера осталась лысая макушка. Чтобы ее скрыть, Трамп зачесывает волосы назад и закрепляет их гелем.

Журналист отметил, что об этом ему рассказала дочь президента Иванка Трамп. Она также поведала секрет цвета волос американского лидера.

Трамп использует средство Just for Men, и оттенок зависит от того, сколько времени держать краситель. Президенту же не хватает терпения, поэтому и получается оранжевый блонд.