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Журналист раскрыл секрет прически Трампа

Журналист Майкл Вулф раскрыл секрет прически президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на книгу журналиста «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри».

По его словам, после процедуры с борьбой по облысению у американского лидера осталась лысая макушка. Чтобы ее скрыть, Трамп зачесывает волосы назад и закрепляет их гелем.

Журналист отметил, что об этом ему рассказала дочь президента Иванка Трамп. Она также поведала секрет цвета волос американского лидера.

Трамп использует средство Just for Men, и оттенок зависит от того, сколько времени держать краситель. Президенту же не хватает терпения, поэтому и получается оранжевый блонд.

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