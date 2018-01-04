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До +5 градусов тепла и мокрый снег с дождем обещают псковичам 5 января

5 января в Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.

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