О запрете выхода на лед напоминают в управлении МЧС России по Псковской области

15:16, 04 января 2018, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает об опасности выхода на лед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, на водоёмах Псковской области продолжается период ледостава. Однако в текущем году процесс образования льда проходит в сложных погодных условиях – периоды заморозков чередуются с оттепелями, что не способствует становлению прочного ледяного покрова.

В сложившихся условиях лёд еще не успел приобрести достаточной прочности. Кроме того, в некоторых местах под слоем снега могут скрываться полыньи и промоины, покрытые тонкой ледяной коркой, которая с лёгкостью проломится под ногой рискнувшего выйти на лёд человека.

Считается, что безопасная толщина льда на водоёме должна быть не менее 10 см. в расчете на одного человека и не менее 15 см. для группы людей, при движении их на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. Однако в сложившихся условиях, когда небольшие отрицательные температуры сменяются оттепелями, обильными снегопадами и дождём, толщина льда даже в 10 сантиметров не может считаться достаточной для того, чтобы выдержать вес человека. Даже в тех местах, где лёд уже встал, он не успел приобрести достаточной толщины и прочности и имеет рыхлую структуру.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, с 26 декабря 2017 года в соответствии с Распоряжением региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ведён запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лёд Псковского, Чудского и Тёплого озёр, аналогичные запреты введены и во всех муниципальных образованиях области.

«Несмотря на все предупреждения, некоторые рыбаки-любители все же выходят на лёд, рискуя своей жизнью и здоровьем. Такое крайне безответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, к своим близким, элементарное несоблюдение простейших мер предосторожности может стать причиной гибели», - отметили в ведомстве.