0
09:17
День Ньютона отмечается 4 января
16:00
Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
14:04
Главные слова - 2017: Часть 3-я, от «Находки» до «Школы»
12:29
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
20:59
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
16:31
Главные слова - 2017: Часть 2-я, от «Ждуна» до «Мусора»
16:29
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
Еще новости
Общество

О запрете выхода на лед напоминают в управлении МЧС России по Псковской области

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает об опасности выхода на лед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, на водоёмах Псковской области продолжается период ледостава. Однако в текущем году процесс образования льда проходит в сложных погодных условиях – периоды заморозков чередуются с оттепелями, что не способствует становлению прочного ледяного покрова.

В сложившихся условиях лёд еще не успел приобрести достаточной прочности. Кроме того, в некоторых местах под слоем снега могут скрываться полыньи и промоины, покрытые тонкой ледяной коркой, которая с лёгкостью проломится под ногой рискнувшего выйти на лёд человека.

Считается, что безопасная толщина льда на водоёме должна быть не менее 10 см. в расчете на одного человека и не менее 15 см. для группы людей, при движении их на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. Однако в сложившихся условиях, когда небольшие отрицательные температуры сменяются оттепелями, обильными снегопадами и дождём, толщина льда даже в 10 сантиметров не может считаться достаточной для того, чтобы выдержать вес человека. Даже в тех местах, где лёд уже встал, он не успел приобрести достаточной толщины и прочности и имеет рыхлую структуру.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, с 26 декабря 2017 года в соответствии с Распоряжением региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ведён запрет выхода населения и выезда автотранспорта на лёд Псковского, Чудского и Тёплого озёр, аналогичные запреты введены и во всех муниципальных образованиях области.

«Несмотря на все предупреждения, некоторые рыбаки-любители все же выходят на лёд, рискуя своей жизнью и здоровьем. Такое крайне безответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, к своим близким, элементарное несоблюдение простейших мер предосторожности может стать причиной гибели», - отметили в ведомстве. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День Ньютона отмечается 4 января
04 января 2018
День Ньютона отмечается 4 января
Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
03 января 2018
Армен Мнацаканян: Сфера соцзащиты населения в Псковской области в 2017 году сработала достойно
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
03 января 2018
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 4 января
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
02 января 2018
77 миллионов выделены Псковской области на выплаты за первого ребёнка
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
02 января 2018
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января
На прогулку с собаками приглашает псковичей зоозащитная организация «Шанс»
02 января 2018
На прогулку с собаками приглашает псковичей зоозащитная организация «Шанс»
8 новых котельных и 260 тыс. кв. метров жилья построили в Псковской области в 2017 году
02 января 2018
8 новых котельных и 260 тыс. кв. метров жилья построили в Псковской области в 2017 году
Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 2 января
02 января 2018
Небольшой снег прогнозируется в Псковской области 2 января

Идет загрузка...