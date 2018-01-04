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Общество

Детскую деревню SOS посетили сотрудники псковского МЧС в рамках профилактических операций

Сегодня, 4 января, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в рамках профилактических операций «Отопительный сезон» и «Новый год» посетили социально-значимый объект «Детская деревня SOS Псков», расположенный в деревне Борисовичи Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактических мероприятий сотрудники провели беседы с персоналом объекта и напомнили им о правилах эксплуатации печного и электрооборудования, а также правила по эксплуатации пиротехнических изделий.

В рамках проведенного инструктажа персоналу объекта дополнительно доведена обстановка с пожарами на территории Псковского района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Распространено 30 листовок на противопожарную тематику. 

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