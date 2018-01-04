Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром

17:34, 04 января 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром. Об этом пишет Afisha Daily.

Указ был подписан президентом еще 2 января, но опубликован только сегодня. В силу он вступил со дня подписания. 11 декабря Владимир Путин по итогам своего визита в Египет рассказал, что службы безопасности России считают, что «в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром».

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после взрыва самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург 31 октября 2015 года. Катастрофа, в которой погибло 217 пассажиров и 7 членов экипажа, признана терактом.