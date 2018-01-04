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Виталия Мутко отстранили от руководства оргкомитетом ЧМ-2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о выводе вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

Как пишет газета «Известия», распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее Мутко заявил о своей готовности покинуть пост главы оргкомитета ЧМ–2018. По его словам, последнее слово в данном вопросе за властями РФ. Он также заявил, что  приостанавливает свою деятельность в качестве главы РФС на срок до шести месяцев.

Новым председателем оргкомитета станет его гендиректор Алексей Сорокин. 

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