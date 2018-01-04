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Владимир Путин изменил состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ нового полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и исключении его предшественника Николая Цуканова, сообщает газета «Известия».

В документе, расположенном на портале правовой информации, также указана должность Александра Беглова — «полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе».

Алексей Гордеев занимал должность губернатора Воронежской области с марта 2009 года. В декабре прошлого года политик принял решение покинуть занимаемый пост. Его отставка была одобрена президентом России. 

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