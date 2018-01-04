Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии

18:46, 04 января 2018, ПАИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Латвии выдворить из страны супружескую пару журналистов телеканала «ТВ Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольгу Курлаевых. Об этом пишет газета «Известия».

По ее словам, Рига с молчаливого согласия Брюсселя пытается полностью «зачистить» информационное пространство страны от неугодных СМИ. При этом в качестве оправдания своих действий используются рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности», что отдает «временами тоталитаризма 30-х годов XX века в Испании и Германии».

«Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, Латвия решила депорировать журналистов Ольгу и Анатолия Курлаевых. Их обвинили в угрозе национальной безопасности. Журналистам дали 24 часа, чтобы покинуть территорию Латвии.