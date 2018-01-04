Tesla представила автоматические стеклоочистители

19:00, 04 января 2018, ПАИ

Последнее обновление программного обеспечения беспилотных автомобилей американской компании Tesla включило автоматические стеклоочистители, реагирующие даже на небольшие брызги. Функция, как сообщает Electrek, пока что находится в статусе «бета» и доступна владельцам автомобилей с системой автопилота 2.0 и выше.

Обычно в качестве системы автоматической очистки ветрового стекла используются специальные датчики дождя, которые включают стеклоочистители при попадании влаги. Подобная система, например, была разработана шведской компанией Semcon (кроме автоматической очистки она также может «предсказывать» попадание влаги и включать стеклоочистители заблаговременно). Теперь такая функция доступна и для владельцев автомобиля Tesla — в обновлении ПО 2017.50.3.

Подробностей о том, как именно работают автоматические стеклоочистители, компания не предоставляет. Однако, судя по твиту Илона Маска, система использует алгоритмы компьютерного зрения и обходится без дополнительных погодных датчиков.