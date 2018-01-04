Бедность связали с повышением риска смерти от алкогольной зависимости

19:02, 04 января 2018, ПАИ

Частое потребление алкоголя может повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, но только среди людей с низким социоэкономическим статусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine. Это выяснили ученые, которые проанализировали данные о потреблении алкоголя и уровне жизни более чем 200 тысяч норвежцев.

Живущие за чертой бедности люди подвержены большему вреду от потребления вредных веществ, чем люди с более высоким социоэкономическим статусом — даже при сравнительно одинаковом количестве потребляемых веществ. Это может быть связано как с качеством продукции (например, алкоголя), так и с ограниченными возможностями при обращении за медицинской помощью. Тем не менее, некоторые работы указывают на то, что люди с более низким социоэкономическим статусом в целом пьют гораздо реже. Именно поэтому исследования зависимости между социоэкономическим положением и проблемами со здоровьем, связанными с потреблением алкоголя, все еще активно проводятся: ученые стараются учесть как можно больше сторонних факторов и собрать как можно бóльшее количество участников из разных слоев населения.

В своей новой работе ученые из Университета Осло под руководством Эйвинда Несса (Øyvind Næss) провели исследование связи между социоэкономическим статусом и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний на основе данных о жизни норвежцев, собранных с 1987 по 2003 год. Анализ влияния различных факторов на смерть от сердечно-сосудистых заболеваний был проведен при помощи анализа выживаемости — статистического метода, позволяющего оценить вероятность наступления определенного события. При анализе были учтены данные о социоэкономическом положении участников (на основании данных об их месте проживания), их образовании, возрасте, поле, здоровье (наличии у участников диабета, повышенного давления и данных о сердечном ритме и индексе массы тела), курении и семейной и личной истории сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые выяснили, что потребление алкоголя два или три раза в неделю (за одну единицу алкоголя в исследовании считались 12,8 грамма спирта, что соответствует маленькой банке пива или бокалу вина) было связано с меньшим риском возникновения смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем редкое потребление (менее одного раза в месяц), но только среди людей с высоким социоэкономическим статусом. С другой стороны, частое потребление алкоголя было связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний только у людей с низким социоэкономическим статусом.

Таким образом, ученые пришли к выводу о том, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с потреблением алкоголя, выше среди менее обеспеченного населения. Авторы уточняют, что при анализе не были учтены данные о потреблении участниками алкоголя до начала наблюдений, и считают это главным ограничением своей работы. Тем не менее, подобный дизайн исследования может быть далее использован для изучения влияния социоэкономического статуса на риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и далее.

Ученые находят связь между социоэкономическим статусом и другими показателями жизни людей. Например, эпигенетические изменения в ДНК подростков, живущих за чертой бедности, связаны с повышенным риском возникновения психических заболеваний.