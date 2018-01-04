0
18:46
Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
14:38
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
21:26
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
20:01
Мутко оставил РФС
22:49
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
08:39
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
21:31
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков
Еще новости
Страна и мир

В Шотландии появятся полностью автономные метропоезда

Поезда в метро шотландского города Глазго до конца 2020 года станут полностью автономными. Как пишет The Scotsman, это означает не только, что метропоезда будут полностью самостоятельно передвигаться по линиям метро, но и то, что в них в это время не будет находиться ни одного сотрудника метрополитена.

В настоящее время в Великобритании уже действуют автономные поезда. Например, такие составы перемещаются по Доклендскому легкому метро в Лондоне, однако в кабине машиниста каждого из них всегда находится оператор, готовый в любой момент принять управление на себя, а также следящий за безопасностью.

Как отмечает издание, поезда в Глазго станут первыми полностью автономными метропоездами в Великобритании. При этом все такие поезда будут оборудованы камерами видеонаблюдения, а в особо загруженные дни в некоторых из них все же будут находиться сотрудники метро. Это будет сделано по требованию профсоюза работников метро.

Как ожидается, в конце текущего года в Глазго на участке пути недалеко от стадиона Айброкс начнутся испытания новых автономных поездов, которые планируется завершить в 2020 году. Испытания будут проводиться в рамках масштабной программы по модернизации метро, на которую планируется потратить 288 миллионов фунтов стерлингов (390,5 миллиона долларов).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
04 января 2018
Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
04 января 2018
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
29 декабря 2017
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Мутко оставил РФС
25 декабря 2017
Мутко оставил РФС
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
18 декабря 2017
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России 15
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков
14 декабря 2017
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков 1
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
11 декабря 2017
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов

Идет загрузка...