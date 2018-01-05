0
15:11
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
13:00
Отставки и назначения - 2017
08:57
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
17:40
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства перинатального центра в Пскове
10:23
Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году
23:47
Псковский политкалендарь: декабрь 2017 года
21:26
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Еще новости
Политика

Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 4 января, провел рабочую встречу с главой Гдовского района Юрием Павловым, в ходе которой обсудили вопросы социально-экономического развития муниципалитета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Открывая встречу, врио главы региона поинтересовался ходом отопительного сезона в районе, в частности запасом топлива на котельной в поселке Смуравьево-2.

Юрий Павлов рассказал, что в целом отопительный сезон проходит в штатном режиме. Благодаря финансовой помощи со стороны областных властей муниципалитету удалось практически полностью погасить задолженность муниципальных предприятий за уже поставленное топливо. Что касается котельной в поселке Смуравьево-2, то, по его словам, дрова на предприятие привозят ежедневно, с запасом в среднем на 5-7 дней. Михаил Ведерников обратил внимание Юрия Павлова, что бесперебойная подача тепла в дома – зона его особой ответственности, и он должен держать ситуацию на личном контроле. Врио губернатора также предложил главе района, чтобы снять остроту проблемы в будущем, проработать возможность передачи котельной в Смуравьево в пользование концессионеру, опираясь на имеющийся у муниципалитета положительный опыт.

В ходе встречи Михаил Ведерников также сообщил Юрию Павлову, что усилиями областных властей регион продолжит участие в адресной программе Фонда ЖКХ по переселению граждан из аварийного жилья. Гдовский район, где в улучшении жилищных условий нуждаются 60 семей, станет ее участником впервые. По условиям программы, районные власти должны обеспечить до конца 2018 года строительство дома для переселенцев из ветхого жилья. Чтобы успеть выполнить поставленную задачу в установленные сроки, врио губернатора нацелил главу Гдовского района не затягивать с поиском земельного участка и с разработкой проектно-сметной документации.

Кроме того, обсуждались вопросы строительства новой школы в Гдове и развития инвестиционной привлекательности района. Врио губернатора Михаил Ведерников поручил главе района подготовить инвестиционный паспорт муниципалитета. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
05 января 2018
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
05 января 2018
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства перинатального центра в Пскове
04 января 2018
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства перинатального центра в Пскове 4
Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году
03 января 2018
Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году 2
29 декабря 2017
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников
29 декабря 2017
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников
26 место занял Михаил Вередников в ноябрьском медиарейтинге глав регионов
29 декабря 2017
26 место занял Михаил Вередников в ноябрьском медиарейтинге глав регионов
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год
29 декабря 2017
Михаил Ведерников подписал с профсоюзами и объединением работодателей соглашение о МРОТ на 2018 год

Идет загрузка...