Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории

08:57, 05 января 2018, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 4 января, провел рабочую встречу с главой Гдовского района Юрием Павловым, в ходе которой обсудили вопросы социально-экономического развития муниципалитета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Открывая встречу, врио главы региона поинтересовался ходом отопительного сезона в районе, в частности запасом топлива на котельной в поселке Смуравьево-2.

Юрий Павлов рассказал, что в целом отопительный сезон проходит в штатном режиме. Благодаря финансовой помощи со стороны областных властей муниципалитету удалось практически полностью погасить задолженность муниципальных предприятий за уже поставленное топливо. Что касается котельной в поселке Смуравьево-2, то, по его словам, дрова на предприятие привозят ежедневно, с запасом в среднем на 5-7 дней. Михаил Ведерников обратил внимание Юрия Павлова, что бесперебойная подача тепла в дома – зона его особой ответственности, и он должен держать ситуацию на личном контроле. Врио губернатора также предложил главе района, чтобы снять остроту проблемы в будущем, проработать возможность передачи котельной в Смуравьево в пользование концессионеру, опираясь на имеющийся у муниципалитета положительный опыт.

В ходе встречи Михаил Ведерников также сообщил Юрию Павлову, что усилиями областных властей регион продолжит участие в адресной программе Фонда ЖКХ по переселению граждан из аварийного жилья. Гдовский район, где в улучшении жилищных условий нуждаются 60 семей, станет ее участником впервые. По условиям программы, районные власти должны обеспечить до конца 2018 года строительство дома для переселенцев из ветхого жилья. Чтобы успеть выполнить поставленную задачу в установленные сроки, врио губернатора нацелил главу Гдовского района не затягивать с поиском земельного участка и с разработкой проектно-сметной документации.

Кроме того, обсуждались вопросы строительства новой школы в Гдове и развития инвестиционной привлекательности района. Врио губернатора Михаил Ведерников поручил главе района подготовить инвестиционный паспорт муниципалитета.