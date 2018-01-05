Псковичам напоминают правила пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования

14:41, 05 января 2018, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает псковичам правила пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наши жители, обогревая свои жилища, используют все доступные средства, в том числе и электронагревательные приборы. Важным условием предупреждения пожаров, количество которых традиционно возрастает с наступлением холодов, является строгое соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования», - говорится в сообщении пресс-службы.

Неисправности в электросистемах, как правило, возникают по причине перегрузки электропроводов, их старости, чрезмерной эксплуатации (т.е. при использовании отопительных или других электроприборов), использования повреждённых или временных проводов, использования предохранителей, отремонтированных в домашних условиях, а также включённых в сеть и надолго оставленных без присмотра электроприборов.

При эксплуатации электрического оборудования запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам: «01», «101» или «112».