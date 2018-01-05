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Общество

Псковичам напоминают правила пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает псковичам правила пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наши жители, обогревая свои жилища, используют все доступные средства, в том числе и электронагревательные приборы. Важным условием предупреждения пожаров, количество которых традиционно возрастает с наступлением холодов, является строгое соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования», - говорится в сообщении пресс-службы.

Неисправности в электросистемах, как правило, возникают по причине перегрузки электропроводов, их старости, чрезмерной эксплуатации (т.е. при использовании отопительных или других электроприборов), использования повреждённых или временных проводов, использования предохранителей, отремонтированных в домашних условиях, а также включённых в сеть и надолго оставленных без присмотра электроприборов.

При эксплуатации электрического оборудования запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам: «01», «101» или «112».

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