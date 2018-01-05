ГИБДД Псковской области напоминает график работы регистрационно-экзаменационных подразделений

16:55, 05 января 2018, ПАИ

5 и 6 января регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Псковской области принимают документы до 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

С 9 января подразделения будут функционировать в обычном режиме. УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.