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Общество

ГИБДД Псковской области напоминает график работы регистрационно-экзаменационных подразделений

5 и 6 января регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Псковской области принимают документы до 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

С 9 января подразделения будут  функционировать  в обычном режиме. УГИБДД убедительно просит граждан учитывать данную информацию при осуществлении предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

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