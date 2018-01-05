В Пскове полицейские задержали водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде

13:39, 05 января 2018, ПАИ

В Пскове дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 января ночью на улице Ипподромной полицейские остановили автомобиль «Киа». Выяснилось, что легковушкой управлял 43-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.