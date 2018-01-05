0
10:47
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
21:30
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
16:49
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
10:09
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
Еще новости
Происшествия

В Пскове полицейские задержали водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде

В Пскове дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 января ночью на улице Ипподромной полицейские остановили автомобиль «Киа». Выяснилось, что легковушкой управлял 43-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
05 января 2018
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу 2
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
27 декабря 2017
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку 12
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
27 декабря 2017
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область 1
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
27 декабря 2017
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января 2
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 5
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»

Идет загрузка...