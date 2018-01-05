ФБР начало новое расследование в отношении Клинтон

18:26, 05 января 2018, ПАИ

ФБР начало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, пишет РИА Новости.

Следователей интересует деятельность ее благотворительного фонда Clinton Foundation в период, когда Клинтон руководила Госдепартаментом. ФБР пытается выяснить, оказывало ли государство помощь донорам фонда после внесения ими пожертвований. Кроме того, организацию проверят на соответствие налоговому законодательству.

Фонд семьи Клинтон (Clinton Foundation) основал в 1997 году экс-президент США Билл Клинтон. Зарегистрирован как общественная благотворительная организация, освобождена от уплаты подоходного налога. Деньги в фонд направляют иностранные правительства, корпорации и частные лица. В 2014 году организация выделила лишь одну треть своих средств на благотворительную деятельность.