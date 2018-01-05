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Общество

Аккаунт Ботанического сада МГУ в Instagram заблокировали

Аккаунт Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова в Instagram оказался заблокирован 4 января, пишет ТАСС.

Администратор аккаунта, пиар-директор «Аптекарского огорода» Ольга Архипова рассказала, что аккаунт сада @hortus_ru имеет порядка 270 тыс. подписчиков. По словам Архиповой страница является самой популярной в этой соцсети среди ботанических садов мира.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» основан в 1706 году Петром I в Москве. Площадь сада - семь гектаров. 

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