Назван топ-10 самых дешевых автомобилей России

15:43, 05 января 2018, ПАИ

«Российская газетаподготовила топ-10 самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране. В него вошли автомобили пяти марок по цене базовых версий от 400 до 479 тысяч рублей.

Рейтинг возглавляет седан Lada Granta в комплектации Standard. Этот автомобиль стоит 399 900 рублей. Второе и третье места занимают автомобили Lada Priora (414 900 рублей) и Lada Granta (от 424 900). На четвертом месте Ravon R2 (от 439 000), на пятом - Datsun on-DO (от 444 000).

Далее в топ-10 следуют Ravon Nexia по цене от 449 000 рублей и Lada Kalina, которая стоит от 450 600. В рейтинг также вошли автомобиль Brilliance H230 (от 459 900 рублей), Lada Kalina в кузове универсал (от 465 200), и Renault Logan (от 479 000 рублей).