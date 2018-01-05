В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

15:11, 05 января 2018, ПАИ

5 января в 15 российских регионах начался сбор подписей за выдвижение президента России Владимира Путина на выборы главы государства, которые состоятся в марте, сообщает РБК со ссылкой на главу волонтерской организации «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову. По ее словам, сбор подписей идет в местах скопления людей, таких как торговые центры, а также на улицах.

Напомним, 26 декабря инициативная группа из 668 человек выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты. 27 декабря о подал документы в ЦИК.

Самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку 300 тыс. подписей, не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

Выборы президента России состоятся 18 марта. О намерении участвовать в них заявили в общей сложности более 50 человек.