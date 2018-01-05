Бухгалтеры, страховщики и юристы могут лишиться работы в 2018 году

18:13, 05 января 2018, ПАИ

«Российская газета» со ссылкой на данные портала SuperJob.ru сообщает, работники каких профессий могут лишиться должности в 2018 году. В зоне риска окажутся операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы и юристы низкой квалификации.

Отмечается, что к сокращениям в этих сферах может привести продолжающаяся автоматизация рутинной работы.

Не грозят увольнения специалистам сферы ретейла и ресторанного бизнеса, а также курьерам и водителям.