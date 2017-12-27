В Москве начала действовать система грантовой поддержки театров
С 2018 года в Москве начала действовать новая система финансирования театров, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Она позволит увеличить размер финансирования. Гранты будут составлять по нормативам, которые учитывают специфику конкретного учреждения. Есть обязательное условие: финансирование театра сократиться не должно.
Система грантов была разработана с учетом пожеланий театральных деятелей и одобрена советом художественных руководителей и директоров московских театров.