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Культура

В Москве начала действовать система грантовой поддержки театров

С 2018 года в Москве начала действовать новая система финансирования театров, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Она позволит увеличить размер финансирования. Гранты будут составлять по нормативам, которые учитывают специфику конкретного учреждения. Есть обязательное условие: финансирование театра сократиться не должно.

Система грантов была разработана с учетом пожеланий театральных деятелей и одобрена советом художественных руководителей и директоров московских театров.

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