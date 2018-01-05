Епископ Великолукский и Невельский Сергий провел литургию в храме на территории исправительной колонии № 3

16:12, 05 января 2018, ПАИ

4 января, в день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Литургию в храме на территории исправительной колонии № 3 в поселке Идрица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епископа.

Его преосвященству сослужили: благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля протоиерей Петр Нетреба; настоятель храма святителя Николая села Зародище протоиерей Владимир Пурин; настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери поселка Идрица иерей Виталий Николаев и руководитель епархиального отдела по тюремному служению, настоятель Свято-Троицкого храма города Себеж иерей Василий Нетреба. Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).

Десятки заключенных смогли разделить радость молитвенного общения с правящим архиереем, исповедаться и причаститься.

В завершение богослужения епископ Сергий поздравил заключенных и сотрудников колонии с днём памяти великомученицы Анастасии и предстоящим праздником Рождества Христова и обратился к собравшимся в храме с архипастырским словом, в котором подробно напомнил житие святой Анастасии Узорешительницы - покровительницы и молитвенницы «в заточении сущих».