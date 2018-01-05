МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму хоккейной сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2018 года в Пхенчхане, пишут «Известия».
Комплект был разработан для участия российской команды в Играх-2018. После решения МОК об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде и допуске спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом, в форму были внесены изменения. В частности, с формы убрали российский герб.