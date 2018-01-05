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Политика

Саакашвили приговорили заочно к трем годам тюрьмы

Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам заключения за незаконное помилование силовиков, осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани, сообщает Газета.ру.

Саакашвили проходит в Грузии и по другим уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили.

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