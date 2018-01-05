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Общество

Профилактические мероприятия на работающих в праздничные дни объектах Псковской области провели сотрудники МЧС

В целях обеспечения безопасности объектов, осуществляющих свою деятельность в выходные и нерабочие праздничные дни сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы 5 января 2018 года  на объектах проведено 7 профилактических мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При проведении противопожарных бесед и инструктажей особое внимание уделялось действиям работников в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных происшествий, разъяснены правила применения открытого огня и проведения огневых работ, содержания эвакуационных путей и выходов.

Работникам организаций напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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