Профилактические мероприятия на работающих в праздничные дни объектах Псковской области провели сотрудники МЧС

19:01, 05 января 2018, ПАИ

В целях обеспечения безопасности объектов, осуществляющих свою деятельность в выходные и нерабочие праздничные дни сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы 5 января 2018 года на объектах проведено 7 профилактических мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При проведении противопожарных бесед и инструктажей особое внимание уделялось действиям работников в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных происшествий, разъяснены правила применения открытого огня и проведения огневых работ, содержания эвакуационных путей и выходов.

Работникам организаций напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.