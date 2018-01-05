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Общество

Великолучанам напомнили о правилах противопожарной безопасности

5 января 2017 года в рамках проведении сезонных профилактических операций «Отопительный сезон» и «Новый год» сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки был осуществлен профилактический рейд в частном жилом секторе города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. Также в ходе рейда граждане были проинструктированы о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий и требованиями пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

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