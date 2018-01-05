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Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury

Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в ноябре 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury: речь идет о таких моделях, как Mercedes-Benz Maybach S-Class, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari и Aston Martin. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», всего в России по итогам ноября 2017 года было продано 115 таких машин: на 49% больше, чем годом ранее.

60 автомобилей сегмента Luxury были проданы в Москве, по 13 – в Санкт-Петербурге и Подмосковье, 3 – в Сочи, по 2 в Екатеринбурге, Ярославле и Вологде.

Еще в 20 городах было продано по одной такой машине. А «Автостате» отмечают, что помимо областных и краевых столиц (Новосибирск, Самара, Челябинск, Ульяновск, Тюмень, Пермь, Хабаровск) в их число вошли такие населенные пункты как Великие Луки (Псковская область), Горячий Ключ (Краснодарский край) и Курчалой (Чечня).

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