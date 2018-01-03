Хоккеисты канадской молодёжной сборной стали чемпионами мира среди игроков не старше 20 лет

09:17, 06 января 2018, ПАИ

Сегодня, 6 января, молодежная сборная Канады по хоккею завоевала звание чемпиона мира среди игроков не старше 20 лет, который проходил в США.

Как сообщает «Интерфакс», в финале канадцы победили шведов со 3:1 (0:0, 1:1, 2:0. При этом последнюю шайбу победители турнира забили в пустые ворота, когда соперники поменяли голкипера на 6-го полевого игрока.

Бронзовые медали завоевала сборная США, разгромившая сборную Чехии со счетом 9:3. В четвертьфинале американцы выбили из плей-офф сборную России.