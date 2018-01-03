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Соцсфера

В России упростили порядок подачи документов на усыновление

В России упростили порядок подачи документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров.

Поправки исключают требование к гражданам самостоятельно приносить в органы опеки и попечительства выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счета с места жительства; справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Отныне все эти документы органы опеки обязаны будут запрашивать самостоятельно у уполномоченных органов. 

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