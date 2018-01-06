СМИ: Штат ГИБДД сократят почти на 20%

09:57, 06 января 2018, ПАИ

Штат ГИБДД будет сокращён на 10 000 человек, то есть практически на 20%. Об этом сообщает Gazeta.ru, ссылаясь на внутренний приказ МВД №983 от 31 декабря 2017 года, который регламентирует исполнение указа президента России Владимира Путина за ту же дату о новой предельной штатной численности ведомства.

Напомним, в последний день минувшего года глава государства подписал указ, установивший с 1 января 2018 год предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы. Таким образом, под сокращение должны были попасть 10 тысяч человек, и, как стало известно СМИ, все штатные единицы будут сокращены именно в подразделениях ГИБДД по всей стране. В связи с этим, отмечает издание, с осени прошлого года был прекращён набор новых сотрудников в подразделения Госавтоинспекции.

В ведомственном приказе сказано, что сокращение не коснётся должностей, связанных с осуществлением регистрационных действий, а также проведением экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений.

У сокращаемых сотрудников, согласно приказу МВД, будет возможность продолжить службу в других подразделениях. «При внесении изменений в штатные расписания подразделений ГИБДД, ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России предусмотреть прохождение сотрудниками органов внутренних дел РФ службы в территориальных органах МВД России без переназначения при условии сохранения наименования должности, структурного подразделения и их согласия», — говорится в пункте 2.3 приказа МВД.

Тем, кто все же решит уволиться из МВД, в ведомстве пообещали обеспечить все социальные гарантии.