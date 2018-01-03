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Спорт

Псковские росгвардейцы провели новогодние соревнования

В праздничные дни сотрудники и военнослужащие отдела Росгвардии по Псковской области провели на базе псковского ОМОНа соревнования по подтягиванию на перекладине, челночному бегу, гиревому спорту, перетягиванию каната и армспорту.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отдела Росгвардии, по итогам состязаний командир ОМОНа полковник полиции Дмитрий Салихов вручил победителям грамоты и поздравил росгвардейцев с наступающим Рождеством.

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