В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину

10:29, 06 января 2018, ПАИ

Сегодня, 6 января, около 8:45 в Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ.

Как сообщают очевидцы происшествия в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте», ДТП произошло возле дома №41 по Рижскому проспекту со стороны магазины «Корона». Пострадавшей оказалась пожилая женщина, которая переходила дорогу в районе пешеходного перехода. Она была госпитализирована.

Водитель, совершивший наезд на пешехода, остановил автомобиль лишь через несколько десятков метров.