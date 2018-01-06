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Общество

В Эстонии могут частично снести советский мемориал из-за угрозы его обрушения

Эстонские власти могут частично снести расположенный в Таллине советский мемориал Маарьямяэ из-за угрозы его разрушения. Как передаёт ТАСС, об этом накануне в интервью радио Vikerraadio заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

Мемориал Маарьямяэ

Он сообщил, что согласно проведённому по заказу его министерства исследованию, стоимость работ по реставрации мемориала, которые позволили бы сделать комплекс безопасным и предотвратить угрозу обрушения, может достичь €1 млн.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать, — добавил он. — Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести».

Рейнсалу также отметил, что сейчас сам мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», - заявил министр.

Отметим, мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 м, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии. На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры

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