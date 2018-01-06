В Эстонии могут частично снести советский мемориал из-за угрозы его обрушения

10:55, 06 января 2018, ПАИ

Эстонские власти могут частично снести расположенный в Таллине советский мемориал Маарьямяэ из-за угрозы его разрушения. Как передаёт ТАСС, об этом накануне в интервью радио Vikerraadio заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он сообщил, что согласно проведённому по заказу его министерства исследованию, стоимость работ по реставрации мемориала, которые позволили бы сделать комплекс безопасным и предотвратить угрозу обрушения, может достичь €1 млн.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать, — добавил он. — Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести».

Рейнсалу также отметил, что сейчас сам мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», - заявил министр.

Отметим, мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 м, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии. На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры