Госсекретарь США надеется найти взаимопониманием с Москвой в украинском вопросе по опыту сотрудничества в Сирии

11:34, 06 января 2018, ПАИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN заявил, что Вашингтон надеется найти взаимопонимание с Москвой по вопросу урегулирования ситуации на Украине на основе опыта российско-американского сотрудничества в Сирии. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Мы должны достичь прогресса по Украине, как мы добились этого по Сирии, что способствует полному уничтожению [запрещенной в России террористической группировки] ИГ», — сказал Тиллерсон.

При этом подчеркнул, что именно украинский вопрос стал камнем преткновения для выстраивания нормальных американо-российских отношений. Однако, добавил госсекретарь, несмотря на все трудности, отношения между двумя державами надо наладить. «Президент четко заявил, что наши две страны должны иметь более продуктивные отношения», — напомнил он.