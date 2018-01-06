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Общество

Сегодня православные отмечают Рождественский сочельник

Сегодня, 7 января (24 декабря по юлианскому календарю) православные отмечают Навечерие Рождества Христова, или рождественский сочельник.

В этот день верующие усиленно готовятся к празднованию Рождества Христова. В православной традиции, в рождественский сочельник принято отказываться от пищи до появления на небе вечером первой звезды. Традиция поститься «до первой звезды» не записана в уставе церкви, но связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа. После поста было принято начинать есть с сочива или кутьи — зёрнами размоченной пшеницы с мёдом и фруктами.

Поскольку в этом году сочельник выпал на субботу, в православных храмах служится литургия Иоанна Златоуста — при этом водосвятие в Крещенский сочельник всё равно совершается), а в сам праздник (Рождество или Крещение) в этом случае совершается литургия Василия Великого.

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