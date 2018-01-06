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Росгвардейцы обеспечат безопасность при проведении рождественских мероприятий в 63 населённых пунктах Псковской области

В Псковской области сотрудники Росгвардии обеспечат общественный порядок при проведении рождественских праздничных мероприятий 6-7 января в 63 населённых пунктах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделе Росгвардии, всего в эти дни в регионе запланировано проведение 97 праздничных мероприятий.

Обеспечивать охрану правопорядка и безопасность граждан при проведении торжественных богослужений на территории области, совместно с правоохранительными органами, будут сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны.

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