Росгвардейцы обеспечат безопасность при проведении рождественских мероприятий в 63 населённых пунктах Псковской области

12:15, 06 января 2018, ПАИ

В Псковской области сотрудники Росгвардии обеспечат общественный порядок при проведении рождественских праздничных мероприятий 6-7 января в 63 населённых пунктах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделе Росгвардии, всего в эти дни в регионе запланировано проведение 97 праздничных мероприятий.

Обеспечивать охрану правопорядка и безопасность граждан при проведении торжественных богослужений на территории области, совместно с правоохранительными органами, будут сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны.