Рождественское послание епископа Великолукского и Невельского Сергия

12:22, 06 января 2018, ПАИ

Епископ Великолукский и Невельский Сергий обратился с традиционным рождественским посланием «к пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Великолукской епархии». Как сообщили Псковскому агентству информации в Великолукской епархии Псковской митрополии Русской православной церкви, в послании епископа Сергия сказано:

«Христос с небес - срящите! Встречайте!

Ночь Рождества является для нас, верующих людей, исключительной - она священна!

В ней совершилась величайшая тайна явления на Землю Сына Божия, облекшегося в человеческую плоть, нашего Господа Спасителя. Это было начало подвига Богочеловека на Земле. С Рождеством Христовым началась новая эра в жизни человечества, время Нового Завета Бога с человеком, царство благодати, эпоха спасения. Были долгие века, века Ветхого Завета до рождения на Земле Спасителя мира, когда человечество жило в полном духовном мраке. Без направляющей руки Божией люди опускались все глубже в бездну пороков и страстей. «Блудный Вавилон», «развратный Рим» - яркие тому примеры. Только горсточка людей избранного народа Божия сохранила в себе веру в Единого Истинного Бога. Но и этой горсточке людей истины веры были открыты только в малой мере, многое было для них сокрыто. Тот, Кто родился на Земле в Рождественскую ночь, разрушил стену, созданную грехом между Богом и человеком. Он показал в Своем лице Небесного Отца, раскрывающего людям Свои объятия; подобно Солнцу, Он восшел над Землей, чтобы никогда не заходить. Светло теперь душе человека на пути к вечной жизни! Незаходимое Солнце сияет над нами! Перед этим Божественным Светом, осиявшим Собою весь путь человеческой жизни, склоняются миллионы живых душ и поют хвалу Богомладенцу Христу, Которого мы должны славить не только своими гимнами и песнопениями, не только словами, но прежде всего своей христианской жизнью: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Да будет сердце наше приготовлено нашими трудами принять Его в себя, и единению нашему с Ним да не будет конца!

И Того, Кто принес нам новую жизнь, радость жизни с Собой, пусть не умолкая славит Святая Церковь и с ней каждая христианская душа в эти рождественские дни!



Христос на земли - возноситеся!

+Сергий, епископ Великолукский и Невельский

Рождество Христово 2017/2018

Град Великие Луки»