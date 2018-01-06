В Пскове ищут пропавшего 86-летнего мужчину

12:57, 06 января 2018, ПАИ

В Пскове разыскивают 86-летнего Александра Николаевича Смирнова, который 5 января ушел из дома в районе улицы Максима Горького и не вернулся.

Как сообщается в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина обладает особой приметой в виде татуировки якоря на правой кисти.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, седые, глаза серо-голубые. Пропавший был одет в тёмно-серую куртку, серую вязаную шапку с отворотом и дутые черные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии 88007005452 или 112