0
16:05
Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился к пастве с рождественским посланием (ВИДЕО)
12:57
В Пскове ищут пропавшего 86-летнего мужчину
12:22
Рождественское послание епископа Великолукского и Невельского Сергия
11:15
Медикаменты требуются псковским приютам для бездомных животных
10:55
В Эстонии могут частично снести советский мемориал из-за угрозы его обрушения
23:19
Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury
19:01
Профилактические мероприятия на работающих в праздничные дни объектах Псковской области провели сотрудники МЧС
Еще новости
Общество

В Пскове ищут пропавшего 86-летнего мужчину

В Пскове разыскивают 86-летнего Александра Николаевича Смирнова, который 5 января ушел из дома в районе улицы Максима Горького и не вернулся.

Как сообщается в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина обладает особой приметой в виде татуировки якоря на правой кисти.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, седые, глаза серо-голубые. Пропавший был одет в тёмно-серую куртку, серую вязаную шапку с отворотом и дутые черные сапоги. 

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии 88007005452 или 112

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился к пастве с рождественским посланием (ВИДЕО)
06 января 2018
Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился к пастве с рождественским посланием (ВИДЕО)
В Пскове ищут пропавшего 86-летнего мужчину
06 января 2018
В Пскове ищут пропавшего 86-летнего мужчину
Рождественское послание епископа Великолукского и Невельского Сергия
06 января 2018
Рождественское послание епископа Великолукского и Невельского Сергия
Медикаменты требуются псковским приютам для бездомных животных
06 января 2018
Медикаменты требуются псковским приютам для бездомных животных
В Эстонии могут частично снести советский мемориал из-за угрозы его обрушения
06 января 2018
В Эстонии могут частично снести советский мемориал из-за угрозы его обрушения 2
Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury
05 января 2018
Великие Луки вошли в список российских городов, жители которых в конце 2017 года покупали автомобили сегмента Luxury 2
Профилактические мероприятия на работающих в праздничные дни объектах Псковской области провели сотрудники МЧС
05 января 2018
Профилактические мероприятия на работающих в праздничные дни объектах Псковской области провели сотрудники МЧС
Псковичам напоминают о необходимости своевременно заменять паспорта
05 января 2018
Псковичам напоминают о необходимости своевременно заменять паспорта

Идет загрузка...