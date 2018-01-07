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Общество

Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский поздравил жителей региона с Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе парламентария. «Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым – с великим праздником, приносящим светлые надежды, наполняющим наши сердца чувствами добра, милосердия и терпения. На протяжении многих веков христианские ценности объединяли людей, помогали выстоять в самое тяжелое время. Вера, любовь, сострадание, милосердие, высокие патриотические чувства  всегда были основой нашей жизни. Именно эти православные традиции мы должны беречь и передавать нашим детям», - говорится в обращении Александра Козловского.

В своем поздравлении депутат также добавил: «Приятно отметить, что на протяжении последних лет в Псковской области возрождаются и появляются многие храмы и православные святыни. Особенно отрадно, что в этом принимают участие жители всех районов и городов нашего региона, делая это всем миром, по зову сердца».

Дорогие земляки! Рождество Христово – это ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии. Поэтому эти дни наполнены особой радостью и дарят нам мощный заряд добра,  новые духовные силы, стремление делать благие дела, оказывать помощь ближним. Пусть в этот светлый праздник ваши сердца преисполнятся веры и надежды, свет Вифлеемской звезды озарит ваши души и подарит им мир и Божие благоволение. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!» - обратился к жителям Псковской области народный избранник.

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